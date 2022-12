Amici 22, tra Gianmarco e Maddalena è finita? Spuntano i rumors: «Stava con lui solo per i follower»

Piovono news dal Daytime di Amici 22. A partire dal racconto dello speciale omaggio di Vasco Rossi ad Angelina Mango: tutto è cominciato dalla puntata di domenica 11 dicembre, quando la concorrente si è esibita in studio sulle note di una speciale versione voce e piano del brano Albachiara. “Blasco” ha così deciso di estrarre un pezzo dell’esibizione dal web e di ripubblicarlo sulle sue Instagram Stories, onorato dall'interpretazione così magistrale. Quando Angelina ha ricevuto la notizia è rimasta letteralmente senza parole. Ma, oltre a questo, nella puntata di oggi c'è stato spazio per una chiacchiera velenosa fra Megan e Gianmarco.

Leggi anche > «LDA raccomandato a Sanremo solo perché è figlio di Gigi D'Alessio», la risposta piccata al concerto: «Non me ne fo**e proprio»

I due si sono infatti messi a spettegolare in giardino parlando di Maddalena e Mattia, che nei giorni scorsi hanno messo fine alla loro relazione flash.

Gli altri

Dopo aver vissuto un forte sentimento, dopo un mese, i due hanno deciso di chiudere la laison. Una relazione lampo che ha insospettito molti, anche fra gli stessi allievi della casa. Mentre su Twitter in tanti l'hanno definirlo un “circo”, Gianmarco si è voluto fare rappresentante all’interno della casetta di un pensiero comune. Mattia Zenzola è infatti uno degli allievi più amati di questa edizione. Il motivo è che il danzatore era uno dei concorrenti della scorsa edizione, ma era stato costretto a ritirarsi causa infortunio. Il suo ritorno era dunque molto atteso e l’hype sul suo personaggio era alto. Fin da subito è apparso piuttosto sospetto che Maddalena fosse andata a cercare un flirt proprio con lui. Questo il pensiero che Gianmarco ha espresso a Megan: «Credo che Maddalena si sia messa con Mattia per i followers su Instagram e una volta avuti, ciao Biondino. Non sono l’unico che lo pensa; solo l’unico che lo ammette».

Il pettegolezzo

L’opinione di Gianmarco è presto arrivata alle orecchie di Maddalena che, furiosa, gli ha risposto: «Secondo me vi dovete fare i c… vostri. […] Se tu pensi che io per farmi i follower abbia bisogno di Mattia non hai proprio capito niente». La discussione ha scatenato in Maddalena un forte nervosismo, tanto da farla scoppiare in un pianto disperato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA