Domani, 18 dicembre, alle ore 14.00 su Canale 5 ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Maria De Filippi e lo Speciale Amici della domenica pomeriggio. Tante sfide trai talenti in gara, ma anche tantissimi ospiti e volti amati della scuola più famosa della Tv.

Che tempo che fa: da Roberto Bolle a Aldo Giovanni e Giacomo, tutti gli ospiti della puntata di domenica 18 dicembre

Amici 22, domenica ultima puntata prima della pausa natalizia. Ospiti tra gli altri Annalisa, Enrico Nigiotti e Stash (Credits Red Communication)

Anticipazioni

Domani alle ore 14.00 su canale5 ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Maria De Filippi e lo speciale Amici della domenica pomeriggio . Quanti e quali allievi riusciranno a mantenere la maglia e conquistare un posto nella fase serale del talent show?



Sono ancora in gara per il canto: Aaron, Wax, Tommy Dali, Ndg, Angelina, Cricca, Niveo, Federica e Piccolo G.

Per il ballo: Isobel, Gianmarco, Samu, Mattia, Ramon, Rita, Samuel, Megan e Maddalena.

Tre grandi della musica italiana in studio a stilare la classifica: Annalisa voce straordinaria in classifica da settimane con la hit “bellissima”, il cantautore livornese Enrico Nigiotti e il frontman dei The Kolors Stash. A giudicare la gara di ballo il ballerino e Coreografo Fabrizio Mainini

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA