Amici 22, crisi tra Cricca e Isobel? Delirio tra i fan: ecco l'indizio

Non solo talent, ma anche amore. Nella scuola di Amici 22 una delle coppie più apprezzate dai fan è quella formata da Cricca e Isobel. Dal primo momento, il pubblico è andato in tilt per la coppia e dopo il primo bacio ci sono state scommesse sulla durata della storia d’amore tra i due. Ma, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del serale di Amici, arrivano rumors su una presunta crisi che starebbero attraversando Cricca e Isobel.

La crisi

Sembra ci siano problemi tra il cantante e la ballerina e, oltretutto, si vocifera che i due si siano addirittura lasciati. Ma da dove nascono questi rumors? Prima del serale di Amici 22, la produzione ha deciso di riassumere alcuni momenti della vita della scuola, dedicando un filmato alle coppie nate all’interno del talent. Cricca, appena viste le immagini con Isobel, Cricca è scoppiato a piangere. I compagni hanno provato a rassicurarlo mentre Isobel, di fronte al filmato, è apparsa più distaccata anche se ha guardato il cantante. Di fronte a questi atteggiamenti, i fan hanno ipotizzato una crisi. Sarà davvero così?

