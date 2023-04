Covid ad Amici 22: due allievi positivi, puntata a rischio? Ecco cosa sta succedendo

Due allievi di Amici 22 sarebbero risultati potisitivi al Covid 19. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia con una flash news. Nessuna conferma al momento da parte del programma che, almeno questa sera, andrà regolarmente in onda.

La settima puntata di Amici 22, dunque, questa sera andrà regolarmente in onda poiché è stata registrata lo scorso giovedì, resta invece il dubbio sul prossimo appuntamento. Perché qualora i due allievi non si negativizzasero in tempo la semifinale, la cui registrazione è in programma giovedì 4 maggio, il programma potrebbe slittare.

Al momento da parte del programma non c'è nessuna comunicazione ufficiale sull'eventuale positività al Covid di due allievi di Amici, l'indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia.

