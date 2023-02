Amici 22, anticipazioni: Angelina, Maddalena e Gianmarco verso il serale? Gli spoiler

di Redazione web

Manca poco alla partenza del serale di Amici 22 e, intanto, gli animi si scaldano. Angelina Mango, Gianmarco Petrelli e Maddalena Svevi sono convocati per dar loro la possibilità di ottenere l’ambita maglia del talent. Dalle anticipazioni di Superguida TV e Amici news, relativamente alla puntata domenicale di Amici 22 attesa per il 19 febbraio 2023, i tre giovani talenti sono promossi per la fase serale del programma di Maria De Filippi. Due ballerini e una cantante, quindi, si aggiungono alla rosa dei talenti con indosso la maglia dorata, dopo la promozione Golden spettata a Ramon Agnelli e Isobel Fetiye Kinnear. Insieme a quest’ultimi due, Gianmarco Petrelli riceve la maglia dorata dalla sua insegnante di danza, Alessandra Celentano.

A dare la promozione a Maddalena Svevi é invece Emanuele lo, in un collegamento con lo studio, perché in malattia. Anche Angelina Mango, che è nella squadra capeggiata da Lorella Cuccarini, avrebbe ottenuto la maglia per il beneplacito della sua stessa insegnante di canto.

La decisione

Nonostante i tre insegnanti abbiano più volte rimandato l’assegnazione delle maglie per il serale, per spronare gli allievi a ottimizzare il loro rendimento nel percorso di studio avviato ad Amici 22. Dietro la promozione inaspettata, potrebbe esserci lo zampino di Maria De Filippi: «Piccolo spoiler: Maria De Filippi ha chiesto ai prof di iniziare ad essere un po’ più di manica larga ad assegnare le maglie del Serale, perché manca davvero poco».

Ancora anticipazioni

Dagli spoiler, si legge ancora: «Dopo Ramon e Isobel, a cui ha dato la maglia del Serale di Amici 22 Alessandra Celentano, a passare allo step successivo sono stati anche: Gianmarco, dopo aver preso la maglia lui ha fatto scendere tutti gli amici e si sono messi a ballare. La Celentano gli ha detto di continuare a lavorare così e di migliorare sempre perché al Serale cercherà di valorizzarlo maggiormente; Maddalena: Emanuel Lo, in collegamento da casa, le ha detto di credere di più in sé stessa e le ha fatto numerosi complimenti».

