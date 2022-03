Amici 21, Raimondo Todaro conosceva un alunno da bambino: la foto che lo prova

Raimondo Todaro è entrato pienamente nel ruolo di insegnante di Amici 21 e si trova a battibeccare con Alessandra Celentano soprattutto quando difende uno dei suoi allievi. Un ragazzo che secondo la maestra non dovrebbe stare nella scuola e che l'ex protagonista di Ballando con le Stelle conosce sin da quando era un bambino. Circola, infatti, una foto dei due insieme in tempi non sospetti.

Leggi anche > Meghan Markle, il principe Harry si è pentito: «Doveva andare alla messa per il nonno, scusa patetica»

Amici, Raimondo Todaro e Nunzio

Uno dei protagonisti di questa edizione è Nunzio, ballerino di latino che in passato ha avuto già a che fare con Raimondo Todaro. Non tutti sanno che i due hanno già avuto modo di lavorare insieme. Todaro ha insegnato a Nunzio le basi facendolo entrare in questo mondo. E sul web sono emerse delle immagini che dimostrano l'amicizia di vecchia data.

Amici, Raimondo Todaro e Nunzio

Nelle foto Raimondo Todaro e Nunzio posano insieme dopo una gara. Il ballerino infatti come svelato dall’insegnante di Amici 21, ha vinto nel corso della sua carriera premi e titoli. Alessandra Celentano, tuttavia, continua a disprezzare il ragazzo e a sottolineare durante le puntate del serale il suo essere incompleto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA