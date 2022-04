Alessandra Celentano attacca Dario Schirone, ballerino della squadra di Veronica Peparini, reo di non avere il fisico adatto a danzare e di essere a suo dire “sempre più spocchioso” nel corso del serale. Foto: Ufficio Stampa Red Communications; Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 14:46

