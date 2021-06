Amici 20, Tommaso Stanzani si diploma ma senza Tommaso Zorzi: il tenero scambio di messaggi d'amore

Tommaso Stanzani, protagonista di Amici 20, ha preso il diploma, ma ha festeggiato senza Tommaso Zorzi. Nelle immagini fuori dall'istituto pubblicate sui social non si vede il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non sono mancate però le congratulazioni fatte pubblicamente. Sotto alle foto scattate dopo l'esame di maturità è nato un tenero scambio di messaggi d'amore tra i due. Commenti che hanno riscosso migliaia di like.

Leggi anche > Tommaso Stanzani di Amici 20 ha preso il diploma di maturità, i festeggiamenti e il nuovo progetto in televisione

Amici 20, Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi

I due sono sempre più affiatati e dopo indizi e indiscrezioni sono usciti allo scoperto. Zorzi ha dichiarato le difficoltà nell'avere una relazione con una persona alle prese con la maturità. Ora il percorso scolastico del ballerino di Amici si è concluso. Non è stato facile riprendere a studiare dopo l'esperienza tra i banchi della scuola di Canale 5. Stanzani ha voluto raccontarlo su Instagram.

I messaggi d'amore tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi

A corredo di una piccola gallery con le foto dei festeggiamenti in compagnia dei genitori e mentre stappa lo spumante ha scritto: «Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “Amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO». Zorzi ha così commentato: «Bravissimo amore mio», con tanto di cuore rosso. Stanzani ha replicato con un «Amore».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA