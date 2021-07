Amici 20, alla reunion a casa di Lorella Cuccarini cala l'imbarazzo: saltano fuori gli ex

Amici 20 è finito da qualche settimana, ma Lorella Cuccarini ha mantenuto i rapporti con i ballerini che ha accompagnato lungo tutto il percorso ed è per questo che ha ospitato in casa sua, insieme ai suoi figli, i ragazzi i protagonisti dell'ultima edizione. Una piccola réunion arricchita da balli e canti. C'erano Rosa, Martina e Alessandro, ma non sono mancati momenti di imbarazzo soprattutto durante il karaoke. Quando si trattava di scegliere le hit e i tormentoni dell'estate è stata inevitabile l'allusione agli ex delle due ragazze Aka7even e Deddy.

Amici 20, reunion Lorella Cuccarini e ballerini

È calato l'imbarazzo perché nel momento in cui dovevano scegliere la playlist sono saltati fuori i successi dei due cantanti. Rosa ha proposto "Loca" di Aka7even, ma ha dovuto fare un passo indietro per l'amica. La risata nervosa di Martina le ha ricordato che non era il caso. La ballerina sarda, infatti, ha avuto una frequentazione con Aka7even durante la scuola, ma poi si è accorta di provare qualcosa per Raffaele Renda. Se n'è uscita con un semplice «Ragazzi io mi dileguo».



Amici 20, reunion a casa di Lorella Cuccarini

Scartata "Loca" è arrivato il momento di "Zero passi", ma anche qui il problema si è riproposto perché Deddy è l'ex fidanzato di Rosa di Grazia. Una volta finito il programma i due hanno deciso di mettere un punto alla conoscenza. L'imbarazzo è stato palpabile, ma la serata divertente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 20:59

