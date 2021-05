Maria De Filippi, il gesto segreto durante la finale di Amici 20. Fan increduli: «Lo ha fatto davvero?»

Amici 20 , il gesto segreto di Maria De Filippi durante il monologo di Pio e Amedeo. Fan increduli: «Lo ha fatto davvero?». Ieri sera, si è conclusa la ventesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. La vittoria a sorpresa è andata a Giulia Stabile, mentre il favorito il cantante Sangiovanni - fidanzato della ballerina - è arrivato secondo. Ma durante la finalissima è accaduto qualcosa che non è passato inosservato agli occhi dei follower.

Durante il monologo di Pio e Amedeo, che hanno celebrato a modo loro, con ironia e commozione, i vent'anni di Amici, Maria De Filippi si è lasciata andare a un gesto inaspettato. Ma andiamo con ordine. I due comici hanno ironizzato anche su quando Maria e «San Maurizio Costanzo» non ci saranno più e su come i fedeli andranno prima in pellegrinaggio da loro e poi dal Papa.

Ma proprio in quel momento, la telecamera ha ripreso la conduttrice che con la mano faceva il segno scaramentico delle corna. E su Twitter i fan sono esplosi: «Sta facendo le corna, grande». E ancora: «Troppo forte Maria che fa le corna mentre parlano di quando non ci sarà più». «Che queen». Maria De Filippi non è nuova a piccoli riti scaramantici, ormai noto il suo astuccio in diretta con le caramelle al limone. Piccoli gesti che l'avvicinano ancora di più ai suoi fan.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 10:37

