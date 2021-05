Amici 20, Anna Pettinelli e la lite con Rudy Zerby: «Mi sono scappate delle lacrimucce, non eravamo ripresi dalle telecamere...»

“Amici 20” è ormai finito con la vittoria di Giulia Stabile e un grande successo di pubblico. A giochi terminati Anna Pettinelli racconta un retroscena del talent di Maria De Filippi, una brusca lite non ripresa dalle telecamere con il collega Rudy Zerbi: “Mi sono scappate delle lacrimucce”.

Amici 20, la lite fra Anna Pettinelli e Rudy Zerby

Durante “Amici 20” non sono mancate le discussione fra i professori, la cui presenza ha indubbiamente contribuito al successo del talent, come quelle nate per i cantanti in gara fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due si conoscono da molto tempo e hanno un ottimo rapporto, ma Anna Pettinelli ha ricordato una lite, non ripresa dalle telecamere, che le ha fatta versare qualche “lacrimuccia”. Il racconto di Anna Pettinelli è stato fatto mentre era ospite di “Casa Chi”, su Instagram: “Conoscendolo così bene – ha spiegato - ci siamo presi la libertà di darci delle risposte piccate, cosa che non sarebbe successa con altri.

“Ci siamo stati anche tanto antipatici - ha continuato Anna Pettinelli - momenti in cui non siamo stati d’accordo. Dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Durante il programma mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le pall*, lui mi ha risposto male e quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi…”.

