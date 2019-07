Amici 2019, Alberto Urso prima del tour: vacanza con Valentina Vernia a Taormina

Mercoledì 10 Luglio 2019, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la vittoria ad “” la vita diè cambiata, data che la notorietà che gli ha regalato il talent condotto da Maria De Filippi. Da un punto di vista sentimentale fino alla fine Alberto si è dichiarato single, anche se ha trascorso una vacanza a Taormina assieme aI due hanno partecipato insieme alla tramessione e descrivendo il loro rapporto hanno sempre parlato di amicizia, anche perché lei risultata fidanzata col ballerino Luigi Turetti. “Chi” però li ha sorpresi a Taormina, in provincia di Messina, durante una giornata al mare.Alberto e Valentina prima prendono il sole a bordo mare scambiandosi teneri abbracci, poi si dirigono al ber per mangiare qualcosa. Un momento di riposo per Alberto che il 29 settembre partirà per il suo mini tour post vittoria che toccherà sei città italiane: si aprirà con il concerto all’Auditorium della musica di Roma e si chiuderà il 28 ottobre a Bologna.