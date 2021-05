Amici20, Tancredi e il gesto inspiegabile verso Arisa dopo l'eliminazione: «Che è successo?»

A pochi giorni dalla finalissima di Amici 20 il gesto inspiegabile di Tancredi verso Arisa fa discutere e incuriosisce i fan. ll cantante è stato eliminato nel corso della semifinale e subito dopo non è passato inosservato un dettaglio. L'artista, figlio del direttore creativo di Giorgio Armani, ha smesso di seguire su Instagram la sua coach. «Ma che è successo?», si chiedono i followers per i quali ogni piccolo gesto viene notato e analizzato.

Tancredi di Amici 20, il gesto verso Arisa

L'ipotesi prevalente è che possa essere rimasto deluso per qualcosa. Non starebbe più seguendo, infatti, neanche i giudici del talent. Sembra, invece, che l’artista continui a seguire su Instagram alcuni professori come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Intanto, archiviata l’esperienza nel programma, il giovane è tornato sui social per annunciare nuovi progetti. «È sempre una grandissima emozione per me portare sul palco un mio inedito». ha scritto, postando il video di una sua esibizione.

Secondo alcuni Arisa avrebbe avvantaggiato troppo Raffaele Renda lungo il percorso e alcune sue scelte potrebbero aver penalizzato Tancredi. Resta, tuttavia, il giallo. Il ragazzo è molto amato e recentemente ha usato il palcoscenico per rivolgersi al famoso padre. Sulle note di "Come Home", ha inserito delle barre personali: «Sto male perché a te ci tengo veramente. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa».

