Alex, finalista della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi, arriva mercoledì sera all’Atlantico di Roma con il “Non siamo soli Tour”. Prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, la data romana sarà anche l’occasione per ascoltare live il suo ultimo disco “Ciò che abbiamo dentro”, uscito lo scorso 4 novembre. Prossimo appuntamento il 23 novembre al Fabrique di Milano.

Alex, da Amici ai live sognando Sanremo: «Roma che emozione! Io al Festival? Non si sa mai»

Quale Alex c’è in “Ciò che abbiamo dentro”?

«Un Alex più spoglio, senza filtri, cosa che comunque mi è nuova. Dentro “non siamo soli” che è l’ultimo EP uscito di solito tendo a parlarmi da solo che forse è un non aprirmi magari del tutto alle persone o a chi ti ascolta. All’interno di questo album, invece, ci sono delle canzoni molto intime e personali. Sto cercando di superare questa mia fase per parlare a più persone»

Questa sua voglia di mettersi a nudo nasce da un’esigenza specifica? Fa parte della sua evoluzione?

«È un’evoluzione, uno step in avanti che è arrivato anche grazie al fatto che mi sono relazionato anche con altri autori, con altre persone all’interno dell’ambito musicale e mi sono semplicemente lasciato andare. E sono contento di aver fatto uscire 11 brani così e passare da un Ep subito a un album. In un anno ho fatto uscire in totale diciassette brani, è una cosa bellissima. Dare voce a tutti questi momenti»

Quando ha capito che aveva le canzoni giuste per poter far uscire un album completo?

«In realtà scrivo così tanto che ne avrei altri cinque di album da poter far uscire (ride ndr). Subito dopo “non siamo soli” mi sono messo subito a scrivere e all’interno ci sono tanti frammenti di momenti artistici e personali. All’interno dell’album parlo dei Live, di cosa sento. “Noi” parla delle persone che mi seguono, che mi supportano, questa unione che si è creata con il pubblico. Lo dico sempre, è come se non l’avessi scritta io, è come se io l'savessi semplicemen copiata e incollata seguendo le loro parole. Poi ci sono momenti molto personali come in “Stelle in Antartide”, tutto quello che ho provato l’ho scritto in due – tre mesi ed eccoci qui»

Alex, da Amici ai live sognando Sanremo: «Roma che emozione! Io al Festival? Non si sa mai» (Ph Gabreile Gregis)

Mercoledì sera suonerà a Roma. Escludendo la parentesi Amici sarà la sua prima volta?

«Tante emozioni, presumo e spero, perché da parte mia ce ne sono tante. Il live è un posto dove mi sento davvero bene perché c’è tanta magia attorno. Cantare per la gente che è lì apposta per me è stupendo e poi sono contento di cantare per la prima volta questo album che è molto da Live. Ci pensavo proprio l’altro giorno e è molto difficile da fare, devo cercare di tranquillizzare la mia voce. Ma non vedo l’ora di cantarlo»

Un’anticipazione sulla scaletta?

«La scaletta devo ancora sistemarla. Io vado molto di pancia quindi la devo fare per forza per la band non tanto per me, a me non piace mettermi in testa prima una cosa prima un’altra, perché la canzone per me è più grande di un titolo e basta. Andrò di pancia e farò sicuramente qualcosa di inaspettato ..magari sposterò il pianista»

Qual è la sua canzone del cuore?

«In questo momento ti direi la traccia numero 4, “Non ho paura”, che ho scritto pensando a chi ero. In realtà l’ho scritta più o meno nel 2019, ma quando sono uscito da Amici l’ho riadattata pensando a chi sono ora»

Quando è tornato ad Amici a presentare il suo singolo “Mano Ferma” era particolarmente emozionato. Com’è stato tornare a casa dopo un anno?

«A prescindere dalla canzone che ho portato cantare lì è stata un’emozione fortissima. Anzi mi sono sentito più in ansia quel giorno e non quando stavo dentro Amici. È stato un po’ come tornare a casa e trovare i parenti che non vedi da un anno. Ti senti a casa veramente è una magia fortissima, è bello sentire quel calore lì e rivedere tutti»

Anche la De Filippi l’ha abbracciata in modo molto materno e affettuoso, vi sentite?

«Sì sì, ci sentiamo e spesso le rompo un po’ le pa*le. Ha sentito il disco, le piace, ma non le ho chiesto un parere perché è stato un album molto veloce, in generale non tendo mai a chiedere niente, non mando mai le mie canzoni, nessuno sa mai niente quello che faccio e arriva tutto alla fine»

Nei suoi prossimi piani c’è Sanremo?

«Penso che le cose vadano un po’ come devono andare. Sanremo è un palco che ho sempre sognato da piccolo, sicuramente mi piacerebbe andarci ma i piani non li so, non comando io il mio futuro»

Nel caso avrebbe una canzone già pronta anche per Sanremo 2023?

«Come ti ho detto ce ne sono sempre di canzoni, ne ho tantissime… non si sa mai…(sorride ma senza sbilanciarsi ndr.)».

Lo scorso anno quando era ancora nella scuola di Amici i suoi duetti con Sissi hanno fatto sognare e tra le altre cose sperar una partecipazione al Festival in duo. Avete dei progetti insieme? Vi sentite?

«Sì certo ci sentiamo, mi piace la sua voce e la sua musicalità, avendo poi vissuto per un anno nella casetta tutti insieme non si può non creare quel legame amichevole. Avendo una musicalità che mi piace un giorno potremmo fare qualcosa insieme»

Continua ad essere vago anche su Sissi?

«Delle cose in generale ci sono, ma più che altro se dico sì magari non avviene e viceversa (sorride divertito ndr). Di canzoni ce ne sono, e sono tante, però davvero non lo so».

La tracklist di “Ciò che abbiamo dentro”:

Ciò che abbiamo dentro Stelle in Antartide Mano ferma Non ho paura Linea della vita Dire fare curare Quanto pesa la città Titolo di un libro Siamo speciale Torna a casa Noi

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 06:15

