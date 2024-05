Amici, Alessandra Celentano e gli abusi nel mondo della danza: «Io racconto quello che ho visto. Rispetto ad altri mondi...»

di Cristina Siciliano

Alessandra Celentano, temutissima e spesso criticata, è un personaggio che non ha peli sulla lingua. La maestra di danza di Amici, sempre schietta e sincera, continua a farsi conoscere nel talent di Amici per la sua dedizione alla danza e le sue opinioni molto chiare a riguardo. In occasione della presentazione del suo libro Chiamatemi Maestra, Alessandra Celentano ha dichiarato di non aver mai sofferto di solitudine soffermandosi sul tema degli abusi nel mondo della danza. «Nel mio libro c’è tutto quello in cui credo, ci sono i consigli a cui tengo, ci sono i miei ricordi che si fondono con i miei insegnamenti - ha scritto la maestra sul suo profilo Instagram -. Vuole essere un aiuto concreto per ragazzi e genitori. C’è un grande amore».

Le parole di Alessandra Celentano

«Abusi nel mondo della danza? Non mi è mai capitato fortunatamente - ha sottolineato Alessandra Celentano a Super Guida Tv -.

La coach di Amici ha aggiunto: «L'invidia serpeggia nell'ambiente della danza come in altri. Non ho mai sofferto invece di solitudine. Ho sempre avuto una famiglia molto vicina che mi ha supportato e io stessa non ho paura della solitudine. Ogni tanto anzi la cerco perché facendo una vita così attivva ne ho bisogno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA