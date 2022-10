VinciCasa, il premio da 500mila euro a Napoli ancora non riscosso: «Mancano solo sei giorni»

Un premio ricchissimo, da mezzo milione di euro, ma non ancora riscosso. E restano appena sei giorni di tempo per incassarlo. Finora, però, del fortunato vincitore che a Napoli ha azzeccato la combinazione vincente di VinciCasa, il concorso collegato a Win for Life, non si è saputo nulla.

VinciCasa, il premio da 500mila euro non riscosso

Ad oggi, secondo quanto rende noto l'Ufficio Premi di Sisal, non si è ancora palesato il vincitore di Napoli che ha diritto a ben 500mila euro. L'ignoto fortunato, si legge in una nota, ha messo a segno il colpo giovedì 11 agosto nel Punto di Vendita Sisal di via Domenico Morelli, a Napoli. La vincita funziona così: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce senza alcun vincolo; la restante parte, pari a 300.000 euro, è dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano con due anni di tempo per trovare la soluzione migliore.

Solo sei giorni di tempo per riscuotere la vincita

Storia a lieto fine ma manca il pezzo finale: il vincitore. Questa la sua combinazione vincente: 13, 18, 21, 36, 38. Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 6 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione della vincita scadranno, infatti, il prossimo lunedì 10 ottobre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 17:30

