Superenalotto, nessun 6 ma centrati tre 5: ecco dove e quanto hanno vinto

Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot sale a 10,3 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 30 marzo sono però tre i punti "5" centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.297,45 euro a testa.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 30 marzo 2023: numeri vincenti e quote

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 30 marzo 2023: i numeri vincenti

Superenalotto, centrati tre 5

Le vincite, riporta agipronews, sono state realizzate a Ceglie Messapica (BR) presso la tabaccheria riv. n. 12 Nacci in Viale Aldo Moro 20 e a Messina presso Tabacchi Veneziani in via Garibaldi 304, mentre la terza è arrivata con una giocata effettuata online. Da segnalare anche tre "4 stella" da 50.391 ciascuno. L’ultimo "6" da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA