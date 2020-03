Stop a Lotto e Superenalotto: ecco quali sono i giochi attivi e quelli sospesi

Superenalotto

Million Day di lunedì 23 marzo 2020, estrazione numeri vincenti

SuperEnalotto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 19:21

Il primo atto è stato il decreto governativo dell’8 marzo, che tra le misure di contenimento del coronavirus contemplava la chiusura di sale giochi, scommesse e bingo in tutta Italia. Un blocco che via via, attraverso le direttive diramate dai Monopoli di Stato, si è ampliato fino a cancellare, in termini di incasso annuale, i tre quarti del settore. Segui suin diretta l'estrazione.Vlt e Bingo sono stati i primi a sparire totalmente, le slot machine sono rimaste accese negli esercizi pubblici fino al 12 marzo, quando sono entrati in vigore due provvedimenti: il decreto con cui il Governo ha chiuso tutti gli esercizi non essenziali (tra cui i bar) e la nota dei Monopoli che ha vietato gli apparecchi anche in tabaccheria, per evitare assembramenti. Le scommesse, ricorda Agipronews, sono sopravvissute nei corner in tabaccheria fino al 21 marzo, quando una nuova stretta dettata dai Monopoli di Stato le ha chiuse, insieme a Lotto e Superenalotto. Si gioca ancora on line, naturalmente, ma non su tutto.Questa, nel dettaglio, la situazione attuale, tenendo conto che alcune amministrazioni locali hanno imposto serrate molto più severe: