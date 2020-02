Superenalotto, centrato un 5+ da 552mila euro: la schedina giocata in provincia di Mantova

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 13 febbraio

Ilha reso felice un fortunato nel mantovano: l'estrazione numero 19 non ha visto nessun 6, ma un 5+1 al quale vanno 552.819,62 euro, grazie ad una schedina 5 pannelli giocata a Poggio Rusco (Mantova). La schedina è stata giocata presso il punto vendita Tabaccheria Benedusi, situato in Via Matteotti, 65. Il jackpot per il 6 per il prossimo concorso sale a 22 milioni di euro.