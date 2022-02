MillionDay, colpo grosso: punta un euro e vince un milione di euro. Ecco dove

MillionDay, maxi vincita nel Padovano. Puntare un euro, azzeccare i cinque numeri vincenti e trovarsi in tasca un milione tondo tondo. È quanto accaduto a un anonimo giocatore che ha partecipato all’estrazione del “MillionDay”.

MillionDay: i numeri vincenti di oggi

La dea bendata lo stava attendendo nella ricevitoria-tabaccheria “Hammer All Stars” di Abano Terme (Padova), situata in via Previtali, nello stabile che ospita il centro commerciale Alìper della città termale. Ancora misterioso il nuovo milionario. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 17:39

