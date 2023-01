Mega Millions, indovina i numeri vincenti e vince più di un miliardo di dollari: è il secondo jackpot più alto di sempre

di Redazione Web

Ha indovinato tutti e sei numeri vincenti, portandosi a casa un premio da quasi 2 miliardi di dollari. È successo nel Maine, Stati Uniti, quando un ragazzo si è fermato in una stazione di servizio nel piccolo paesino del Lebanon per giocare e provare a portarsi a casa una fortuna: 1,35 miliardi di dollari per il biglietto Mega Millions vincente. Superando così le probabilità che hanno portato a tre mesi di estrazioni senza un vincitore.

La fortuna

I numeri vincenti estratti nella serata dello scorso venerdì sono stati: 30, 43, 45, 46, 61 e la Mega Ball 14. «Ce l'abbiamo fatta! Biglietto vincente venduto all'Hometown Gas & Grill nel Lebanon, nel Maine», ha dichiarato la stazione di servizio in un post su Facebook sabato scorso. Il sito ha poi aggiunto che il prossimo premio sarà di 20 milioni di dollari. «È il quarto jackpot da un miliardo di dollari nella storia di Mega Millions».

Il biglietto è il primo mai venduto nello stato e il quarto jackpot più grande nella storia degli Stati Uniti: «Il jackpot di venerdì è stato il secondo più alto di sempre dei Mega Millions, superato solo dal record della lotteria di 1,537 miliardi di dollari vinti nello stato della Carolina del Sud nel 2018», ha affermato la lotteria.

