Gioco del Lotto: l'80 sul Genova manca da 112 estrazioni. Ecco tutti i ritardatari. Segue il 73 su Firenze con 105 ritardi, mentre tra i centenari c’è anche il 66 sulla ruota Nazionale che raggiunge le 102 estrazioni di ritardo. Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, conosceremo i numeri vincenti a partire dalle ore 20. Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni .

Dopo il concorso di martedì 23 marzo l'80 sul Genova raggiunge 112 estrazioni di assenza. Segue il 73 su Firenze con 105 ritardi, mentre tra i centenari del Gioco del Lotto c’è anche il 66 sulla ruota Nazionale che raggiunge le 102 estrazioni di ritardo. Cade invece il 67 sulla ruota Nazionale che resisteva da ben 99 concorsi.

Chiudono la top five il 9 su Venezia e il 68 su Genova che salgono a quota 88. Tra le combinazioni numeriche, riporta agipronews, da segnalare un terno in decina su Bari (52-53-55), un ambo in cadenza su Firenze (39-69) e un ambo vertibile su Cagliari (48-84)



Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, tra le cadenze la 6 su Cagliari è assente da 72 turni, nelle decine la 90-9 su Genova manca da 55 estrazioni, mentre nelle figure la 6 su Cagliari non si vede da 74 turni.



ESTRAZIONI DEL LOTTO, I RITARDATARI:



80 su Genova a 112

73 su Firenze a 105

66 su Nazionale a 102

9 su Venezia a 88

68 su Genova a 88

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 16:36

