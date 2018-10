Jackpot da 1,6 miliardi di dollari: la lotteria fa il record mondiale

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 ottobre 2018: i numeri vincenti​

È dallo scorso luglio che non viene assegnato il jackpot. Se ci sarà un fortunato, potrà scegliere di portarsi a casa il premio in un'unica soluzione ma ridotto oppure di incassare la vincita per intero con pagamenti dilazionati in oltre 25 anni. La forma preferita di pagamento è solitamente quella in un'unica soluzione.

Record mondiale per lastatunitensearriva: ilha raggiunto quotadi dollari dopo che anche la giornata di ieri è trascorsa senza alcun vincitore. Lo annuncia la stessa Mega Milions. Si tratta della cifra più alta mai raggiunta da qualsivoglia lotteria di qualsisasi Paese nel mondo. Mega Millions prevede di fare incassi senza precedenti grazie al jackpot da capogiro.