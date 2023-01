Lotteria Italia, venduti 6 milioni di biglietti: la tradizione batte la crisi, anche se con un lieve calo

Sono sei milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti in questo anno 2022 e primi giorni del 2023. C'è un lieve flessione, secondo stime agipronews, rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 (- 5% e un deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro), anno in cui la Lotteria Italia ha cavalcato la voglia di ripresa post-pandemica del Paese.

La guerra, il caro bollette, londa lunga della crisi per la pandemia. L'inflazione. Sono i quattro punti della lieve frenata per le vendite della Lotteria Italia, uno dei giochi più amati dagli italiani. Che comunque resiste bene, grazie a un costo del biglietto ancora contenuto, alla diffusa campagna “Disegniamo la fortuna” promossa dall’Agenzia delle Dogane a favore degli enti del terzo settore e alla forza della tradizione. Secondo una stima elaborata da Agipronews, le vendite della tradizionale lotteria della Befana si assesteranno attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400.000 mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 (- 5% e un deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro), anno in cui la Lotteria Italia ha cavalcato la voglia di ripresa post-pandemica del Paese.

