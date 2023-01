Lotteria Italia, il primo premio a Bologna: ecco chi ha vinto. E la tabaccaia scherza: «Spero mi dia qualcosa»

Lotteria Italia, dopo la classica estrazione di ieri in diretta tv su Rai1, in tanti ora si fanno una domanda: chi ha vinto il primo premio? Il biglietto vincente che si è portato a casa 5 milioni di euro è stato venduto a Bologna, presso la tabaccheria ricevitoria di Claudia Pini, in via Isabella Andreini 30/F, nella zona est della città. E la titolare, contattata da Agipronews, afferma di essere sorpresa: «Siamo caduti dalle nuvole - afferma -, stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti».

Lotteria Italia, chi ha vinto il primo premio

Secondo la titolare il vincitore potrebbe essere un cliente del posto, magari un frequentatore abituale dell’esercizio. «Spero il vincitore venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme - aggiunge scherzando -, spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita».





Terzo premio vicino Roma

Centrato invece a Fonte Nuova, in provincia di Roma, il terzo premio della Lotteria Italia 2022 da 2 milioni di euro. «Stamattina appena sveglio ho ricevuto il messaggio di una cliente che mi annunciava che la vincita del terzo premio era arrivata nel mio esercizio e che solo per tre numeri non era lei la vincitrice» spiega ad Agipronews Valerio Vitelli, figlio del titolare del Bar Pasticceria Vitelli in Via Palombarese, 370.



Per il momento il possessore del fortunato biglietto non si è ancora fatto vivo, ma il vincitore dovrebbe essere uno del posto. «Penso che il vincitore sia un cliente abituale del bar. Spero si faccia vivo anche per un caffè e che sia una persona che abbia bisogno dell’importo vinto. Per il mio locale è la prima vincita così rilevante, ci siamo spinti fino a 50 mila euro con il SuperEnalotto, ma fino a ieri sera niente di così eclatante». Il tagliando L 349605 secondo il signor Vitelli è stato venduto proprio negli ultimi giorni. «Vedendo la serie penso al 4 gennaio, ma comunque a ridosso del rush finale».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 10:05

