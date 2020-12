Lotteria Italia, crollo epocale: ​4,7 milioni di biglietti acquistati (-30%), non succedeva da 40 anni. Il Covid frena anche la Lotteria della Befana, la crisi e lo stop agli spostamenti fanno crollare le vendite. Mercoledì 6 gennaio 2021, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, condotta da Amadues, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.

Il coronavirus mette in ginocchio anche la Lotteria Italia edizione 2020 che registra un forte calo. Secondo quanto apprende Agipronews da fonti dell’industria del gaming, i biglietti venduti potrebbero raggiungere alla fine quota 4,7 milioni, il dato più basso degli ultimi quarant’anni, con un incasso pari a 23,5 milioni di euro.

Se questi numeri fossero confermati il 6 gennaio - c’è ancora tempo per acquistare i tagliandi, dunque è possibile un aumento delle vendite - ci troveremmo di fronte a un calo del 30% rispetto all’edizione dello scorso anno, quando i tagliandi venduti furono circa 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro. La crisi economica, le restrizioni alle attività commerciali e le limitazioni negli spostamenti degli ultimi mesi - spiegano gli esperti - hanno fortemente condizionato le vendite in stazioni ferroviarie, autogrill, aeroporti, quei luoghi cioè, dove la Lotteria Italia mantiene il suo ’sacro’ appeal affiancando la rete distributiva delle tabaccherie.

In particolare, è proprio il divieto e la limitazione negli spostamenti prevista dai dpcm ad aver influito in maniera decisiva sulla vendita ’itinerante’ dei biglietti e cioè di coloro che tradizionalmente acquistano un tagliando durante gli spostamenti per le feste natalizie. Positivi segnali sono arrivati dall’acquisto di biglietti online, anche se non sufficienti per coprire le perdite registrate nel canale retail.

