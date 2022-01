Lotteria Italia, ecco dov'è stato venduto il biglietto da 5 milioni. Svelato il "mistero" del distributore

Lotteria Italia: ecco dove è stato venduto il biglietto da 5 milioni. Svelato il mistero del distributore di Roma. La caccia al vincitore è aperta, per ora a festeggiare è Otello Pasquetti, proprietario della tabaccheria di Roma e da 42 anni dietro la cassa dello storico bar di viale Mazzini, nel quartiere Delle Vittorie.

«Siamo ancora storditi» commenta all'Ansa il proprietario della tabaccheria di Roma dove è stato venduto il biglietto T 018060 che ieri sera si è aggiudicato il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro. «Siamo felicissimi - dichiara Otello Pasquetti, da 42 anni dietro la cassa dello storico bar di viale Mazzini, nel quartiere Delle Vittorie - Non abbiamo idea di chi possa essere, qui vengono tantissime persone. Speriamo che la vincita sia rimasta a Roma»

Si era fatta strada ieri l’ipotesi che il biglietto vincente fosse stato acquistato in un’altra città, ora invece arriva la conferma che il ticket da 5 milioni di euro è finito proprio nella Capitale. Il piccolo “giallo” nasce dal fatto che la rete di vendita dei tagliandi, come spiega agipronews, ha diverse categorie, una delle quali è quella dei “distributori locali”. Si tratta di punti di distribuzione ai quali possono rivolgersi per l'approvvigionamento i soggetti che non hanno firmato un contratto diretto per la vendita dei biglietti con chi gestisce la Lotteria.

