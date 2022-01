Lotteria Italia: i biglietti vincenti di Prima Categoria. Primo premio 5 milioni di euro

Lotteria Italia: ecco i biglietti vincenti di Prima Categoria. Primo premio 5 milioni di euro. Sono stati annunciati i numeri e la serie e dei primi cinque biglietti estratti. L'abbinamento avverrà durante la diretta su Rai 1 dei "Soliti Ignoti - il ritorno" condotta da Amadeus.

Leggi anche > Lotteria Italia, diretta 6 gennaio 2022: tutti i biglietti vincenti. Chi ha vinto il primo premio da 5 milioni di euro

Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia, con il primo premio da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo premio da 2,5 milioni, il terzo sarà pari a 2 milioni, il quarto a 1,5 milioni e il quinto premio sarà pari a un milione. È quanto apprende Agipronews. I premi saranno in tutto 165, considerando anche quelli di seconda e terza categoria: saranno 10 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 150 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 96mila euro.

LOTTERIA ITALIA - I BIGLIETTI DI PRIMA CATEGORIA

- Serie P 297147 venduto a Formigine (MO)

- Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)

- Serie D 137599 venduto a Trapani

- Serie T 018060 venduto distributore locale Roma

- Serie N 330633 venduto a ROMA

Lazio ancora protagonista tra i primi premi della Lotteria Italia, tornano a far festa Sicilia ed Emilia-Romagna. Gli abbinamenti devono ancora essere definiti, ma cresce l’attesa per le cinque regioni dove sono stati venduti i biglietti fortunati. Tre dei premi , riporta agipronews, sono finiti nel Lazio, due a Roma (di cui uno venduto da un distributore locale) e uno a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Lo scorso anno invece un milione di euro era finito a Gallicano nel Lazio.

Torna a sorridere la Sicilia: l’ultimo premio di prima categoria risale all’edizione scorsa, con il secondo premio da 2 milioni a Prizzi (PA) e quest’anno si piazza nella top five delle vincite con Trapani. Si rivede infine l’Emilia-Romagna con il biglietto venduto a Formigine (MO) e a segno l’ultima volta nel 2012 con il primo premio da 5 milioni vinto a Modena.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA