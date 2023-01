Lotteria Italia, i biglietti vincenti di seconda e terza categoria: ecco l'elenco completo (e quanto si vince)

Sono in tutto 195 i premi distribuiti dalla Lotteria Italia per un totale di oltre 16,2 milioni di euro. I premi di prima categoria tra cui quello da 5 miolioni di euro vinto a Bologna, sono stati svelati durante la trasmissione di Amadeus dei Soliti ignoti. Ma ci sono anche i biglietti di seconda e terza categoria rispettivamente da 50mila e 20mila euro ciascuno. Ecco l'elenco completo

I Biglietti di seconda e terza categoria

Sono 10 i premi di seconda categoria della Lotteria Italia da 50mila euro ciascuno e 180 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno (lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli30 premi in più rispetto allo scorso anno). Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 111mila euro.

Elenco Biglietti seconda categoria da 50mila euro

D 367432 PALERMO

F 328148 MONTE SAN SAVINO

P 005315 TORTORETO

A 265781 PARMA

O 309242 MEDESANO

B 197669 BENEVENTO

D 229592 JESI

C 442658 CAORLE

D 357293 FROSINONE

D 054762 VALLATA

Elenco Biglietti terza categoria da 20mila euro

N 248948 ADELFIA

G 428609 TRAMATZA

L 239949 GENOVA

M 071998 TORINO

M 020789 SANTA MARIA A MONTE

E 376930 ROMA

P 227803 MILAZZO

P 261983 ROMA

G 139216 VILLARICCA

A 413194 NAPOLI

M 467347 MATERA

A 327885 CAMPOFILONE

B 212327 CALTANISSETTA

L 263700 CAVA DE TIRRENI

C 493527 LECCE

C 350541 POLICORO

P 448859 GIUGLIANO IN CAMPANIA

G 426083 FABRO

F 410717 TERMOLI

I 401030 MILANO

A 271632 LANDRIANO

D 278328 ROMA

M 052359 NAPOLI

B 206548 SPOLTORE

M 302311 BAGNO

A RIPOLI

I 208741 BARBERINO TAVARNELLE

O 232675 ROMA

C 134728 QUARTU SANT ELENA

I 058825 MODENA

P 342263 MODENA

AA 114024 ONLINE

C 209304 LA SPEZIA

A 483858 RENDE

O 436522 GENOVA

I 299655 FIORENZUOLA D'ARDA

L 428798 GALLICANO NEL LAZIO

F 251124 SARNO

B 441064 BUSNAGO

F 114640 CASCIA

L 329059 PORTO SAN GIORGIO

B 136392 NAPOLI

A 161645 PALERMO

D 486952 TORINO

F 238205 BARI



