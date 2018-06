Il 10eLotto premia il Lazio e la Campania, vinti 100.000 euro a Latina e 50.000 euro a Napoli

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 10eLOTTO si conferma un gioco di successo. Nel concorso n. 72 di sabato 16 giugno sono state infatti oltre 3 milioni 404 mila le giocate vincenti.10eLotto fortunato a Latina dove è stata realizzata una vincita da 100.000 euro giocando 3 euro. E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore, ha confrontato direttamente sul monitor i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10 e grazie al Doppio “Oro”, l’opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante. I numeri giocati sono stati: 2, 8, 9, 10, 13, 34, 35, 44, 47 e 65.Nello stesso concorso, a Napoli sono stati vinti 50.000 euro con una giocata da 2 euro. Il fortunato giocatore, ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10. I numeri giocati sono stati: 4, 7, 11, 14, 65, 66, 68, 75, 78 e 90.Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 2 miliardi e 27 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.