Vince 100mila euro al Gratta e vinci, la fortunata 70enne: «Per festeggiare ne ho comprato un altro e ho vinto altri 300mila euro»

Quando la dea bendata diventa sfacciata. Una donna di 70 anni ha vinto 100mila euro al gratta e vinci e, invece di accontentarsi, ha deciso di acquistare altri tre biglietti per celebrare la vincita. In pochi istanti dalla prima splendida notizia, ha vinto (di nuovo) contro ogni pronostico. La fortunata vincitrice ha vinto altri 300mila euro in una giornata che non dimenticherà mai più. Il fatto (molto fortunato per la 70enne) è accaduto in Delaware (Usa).

Gratta e vince due volte in un giorno

Come riportano i media locali, la donna, una 70enne che non vuole essere identificata, ha scoperto di aver vinto i primi 100mila euro, acquistando due Gratta e vinci all'interno di una stazione di servizio. E pochi giorni dopo si è recata nella sede della lotteria statale per ritirare il premio.

Una volta che il suo conto in banca si è rimpolpato a dovere, l'anziana ha deciso di festeggiare acquistando altri tre biglietti della stessa lotteria istantanea, in un'altra stazione di servizio. E, ironia della sorte, ha vinto ancora. Ben 300mila euro nel giorno in cui ne aveva ritirati 100mila.

«Ho vinto di nuovo»

«La mia migliore amica è stata la prima persona a cui ho detto di aver vinto il primo premio, ed è venuta con me per reclamarlo», ha spiegato la donna ai funzionari della lotteria. «Quando ho grattato il secondo biglietto vincente, siamo rimasti lì sedute incredule. È stata una follia assoluta».

La coppia di anziane donne, quindi, ha fatto marcia indietro ed è andata a reclamare la seconda vincita.

I funzionari quando l'hanno vista entrare con un nuovo biglietto fortunato non potevano credere ai loro occhi. «Una cosa più unica che rara», le hanno detto. Nessuno ha ricordi di una dose di fortuna così importante».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 09:02

