Gratta e Vinci, 5 milioni di euro a Montano Lucino (CO) con “Il Miliardario Maxi”

Maxi vincita da, in provincia di, grazie aldi Gratta e Vinci.​Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Maria Lombardo in Via Enzo Ratti, 2.“Non conosco il vincitore e non riesco a immaginare chi possa essere il fortunato. Sono felicissima e se potessi incontrarlo gli farei i miei più calorosi complimenti. Sono contenta che finalmente la Dea Bendata sia approdata nella mia ricevitoria. Se avessi vinto io un simile premio sicuramente avrei fatto della beneficienza per condividere la mia fortuna, poi avrei aiutato mia figlia a garantirsi una maggiore stabilità e, non ultimo, avrei fatto un bel giro intorno al mondo. Dopo tanti anni di lavoro, un po’ di riposo e di divertimento, sarebbero d’obbligo", ha detto la titolare. Nel 2018 in Lombardia il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per oltre 600 milioni di euro, +2% rispetto allo stesso periodo del 2017.