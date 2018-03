Gratta e Vinci 100X, vinto un milione di euro nel Milanese

Estrazioni di Lotto e Superenalotto di martedì 27 marzo 2018

Gratta e vince 3 milioni, "Sacchi di soldi" con un solo biglietto nella città di Massimo Troisi

Martedì 27 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52

Colpo di fortuna in Lombardia, precisamente a Cormano (), dove è stata realizzata unadigrazie ad un biglietto del«Quando siamo venuti a conoscenza della notizia di questa importante vincita, abbiamo festeggiato con sincera gioia. In parte è come se avessimo contribuito alla felicità di qualcuno e questo pensiero ci rende entusiasti!» ha commentato Sucong Xia, titolare del punto vendita in via Vittorio Veneto, a Cormano, dove è avvenuta la vincita.Nel 2018 il «Gratta e Vinci» ha già distribuito in Lombardia oltre 320 milioni di euro in premi. In tutta Italia, nel 2018 il «Gratta e Vinci» ha distribuito complessivamente vincite per oltre 1,6 miliardi di euro, +3% in più rispetto allo stesso periodo del 2017.