Gratta e Vinci, colpo grosso in tabaccheria con un tagliando da 5 euro: bottino pieno con il numero 23

La dea bendata ha bussato oggi 23 dicembre alla tabaccheria al Ponte di Noventa Padovana gestita da Valentina e Oriano. Attorno alle 10 una cliente di mezza età residente a Noventa è entrata nella rivendita e ha acquistato un biglietto del gratta&vinci "TuttoXTutto" investendo la somma di 5 euro.

Poi si è messa in un angolo della tabaccheria e ha cominciato a grattare. Quando ha finito è rimasta immobile e in silenzio per qualche minuto. Quando è rimasta sola nel negozio con i proprietari ha fatto vedere loro il biglietto chiedendogli conferma di quello che i suoi occhi avevano visto.

La super vincita con il numero 23

Ebbene, con il numero 23 ha conquistato il premio di 100mila euro. La cliente ha ringraziato i commercianti ed è scappata a casa. Nei prossimi giorni potrà andare in banca e riscuotere il premio. Insomma, un Natale e un Capodanno speciale è garantito. Non è la prima volta che alla tabaccheria Al Ponte si registrano vincite di questa portata.

