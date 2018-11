Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - Gratta e vinci milionario a Passo Corese. Questa mattina, alle 11.20, una cliente fissa del Martin’s bar di via Garibaldi, di fronte alla stazione ferroviaria, ha chiesto un tagliando della serie “Turista per sempre”. A consegnarglielo è stata la moglie di Stefano Mancini, titolare del bar dove lavora anche il nipote Gianmarco Sforzini (immortalato in foto con il tagliando milionario).Scoperta la combinazione impressa sul Gratta e vinci, la donna, residente in Bassa Sabina, inizialmente incredula, ha poi iniziato ad agitarsi. Ha fatto controllare il gratta e vinci al barista e poi, esattamente come riportato sul biglietto, si è recata in banca. Da lì alla Lottomatica a Roma. Pronta per iniziare la sua nuova vita da “Turista per sempre”.