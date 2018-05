10 e Lotto, colpo da 100mila euro in provincia di Potenza

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilregala una grande gioia a un giocatore in provincia di, precisamente a: grazie a una combinazione di 10 numeri, di cui nove indovinati, l’autore della schedina ha portato a casa un bottino di, il più alto di martedì 15 maggio e al quinto posto nella classifica dei premi più ricchi del 2018.Serata fortunata anche per un giocatore di Domodossola, in Piemonte che invece, come riferisce Agipronews, ha vinto 50mila euro, sempre con nove numeri centrati su dieci. Terzo gradino del podio per i 20mila euro finiti a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo), ancora una volta con una giocata quasi perfetta (nove su dieci).