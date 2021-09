Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia, baci sul red carpet: e i social impazziscono

(di Costanza Ignazzi)

Sul red carpet a Venezia gli occhi erano tutti per loro: Jennifer Lopez e Ben Affleck, di nuovo insieme dopo 20 anni, innamorati e prodighi di sguardi complici e baci a favore dei fotografi. Aitante in smoking lui, fasciata in un abito bianco a sirena con scollatura da urlo lei (il couturier è il libanese Georges Hobeika), i Bennifer hanno infiammato il Festival numero 78 come nessun'altra coppia era riuscita a fare finora. Belli lo erano già negli anni Duemila, ora lo sono anche di più grazie - come i social gridano a gran voce - alla "luce del vero amore" (e sicuramente ad alimentazione sana e allenamento).

Ben e Jennifer, il debutto ufficiale a Venezia

Insomma, dopo un'estate braccata dai fotografi da Miami alla Costiera, la coppia del momento ha scelto il Festival del cinema di Venezia per il debutto ufficiale, dove Ben è tra i protagonisti di The Last Duel. Su Instagram non si parla d'altro: una storia (ri)creata ad arte a fin di pubblicità secondo qualcuno, mentre qualcun altro sceglie di credere al Vero Amore, quello con le iniziali maiuscole che "è travolgente a 50 anni come a 18", e loro ne sono la dimostrazione. I beninformati sanno che a tifare per il revival c'è anche la mamma di Jennifer, alla quale, secondo i tabloid, lui è sempre piaciuto tantissimo.

Finzione o vero amore?

E ci siamo noi, ex adolescenti del Duemila, che vogliamo credere a tutti i costi che il bel Ben e Jenny from the block siano tornati, perché ci ricordano le estati spensierate (le loro su uno yacht, le nostre davanti a Mtv), le mollette colorate e i pantaloni a vita bassa. Quando lei, partita dal Bronx e arrivata su tutti i palchi più importanti del mondo, era la cantante del momento e lui sfornava uno dopo l'altro filmoni romantici da gustare al cinema. Quando lei, tutt'altro che androgina, ci faceva credere che anche una ragazza dal fisico normale potesse essere bellissima e fidanzarsi con una star di Hollywood. E se nel 2021 deve proprio tornare il mood Y2K, tanto vale riesumare anche un po' di quella magia made in 2001.