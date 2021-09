Massimo Manni, morto a Roma il regista televisivo

Massimo Manni, regista televisivo, è stato ritrovato morto nel suo appartamento a Roma in zona piazzale Clodio. Il corpo dell'uomo è stato scoperto da un familiare con cui aveva un appuntamento a cui non si è presentato. Nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue e per chiarire le cause del decesso il pm di turno Francesco Saverio Musolino, che ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio, ha disposto l'autopsia.

Massimo Manni, il regista tv trovato morto a Roma nel suo appartamento: è giallo