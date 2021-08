Un violento incendio è scoppiato nel nord della California: viene chiamato DixieFire ed è il «secondo più grande registrato nella storia dello Stato», hanno detto i funzionari domenica: distrutte alcune cittadine, costrette all'evacuazione di migliaia di persone.

The #DixieFire east of Greenville, Sunday evening, nearly 1/2 million acres. @NorthBayNews @nws pic.twitter.com/LHmmKlnx66