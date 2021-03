Zeppole gratis per la festa del papà del 19 marzo, in asporto e in delivery: è l’iniziativa di solidarietà del locale “Purosud” con l’obiettivo di regalare un sorriso alle famiglie costrette a vivere a distanza forzata causa Covid.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 08:24

