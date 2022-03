Non capita tutti i giorni di vedere una volpe che barcolla, come ubriaca, a Villa Pamphilji. Ma un agente del Reparto Tutela Ambiente del XII Gruppo Monteverde della Polizia locale l’ha notata e fatta entrare in una scatola, salvandole la vita

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 07:44

