Sembra una vasca invece è la pista ciclabile di via Tuscolana, completamente invasa dall’acqua piovana. Un lavoro a regola d’arte fatto dal Campidoglio: invece che in bici, si va con la maschera da sub.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 09:18

