In via Tiburtina 437 è arrivato il camper della farmacia per i tamponi: peccato però il mezzi oscuri un giorno la vetrina di un negozio, un giorno di un altro creando difficoltà ai commercianti che già sono in crisi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 00:45

