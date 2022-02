L’istituto VIVE apre per la prima volta al pubblico la Sala della Crociera, nella Biblioteca al Collegio Romano. Oggi, il 4 e 18 marzo visite guidate gratuite per ammirare le sale e i preziosi volumi. Per info: www.vive.beniculturali.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 08:00

