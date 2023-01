Dalle ore 16 di sabato 28 gennaio si potrà accedere al nuovo spazio culturale per l’infanzia di via dei Sardi 35 per consultare libri, partecipare a laboratori creativi, incontrare esperti, educatori, formatori, scrittori, editori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 07:00

