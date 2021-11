Un albero è caduto nella tarda mattinata di ieri in via Emilio Morosini, a Trastevere, colpendo tre veicoli in sosta. Non ci sono stati feriti. Intervenuta la Polizia locale del I Gruppo Ex Trevi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 07:42

