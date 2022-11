Sgomberata la sede occupata da 31 anni da Avanguardia nazionale, in via Marco Dino Rossi, con bandiere, simboli nazisti e fascisti, foto di Mussolini e richiami antisemiti: «Chi incita alla violenza - dice l’assessore al Patrimonio, Tobia Zevi - non può usare i locali del Campidoglio».

