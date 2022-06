Altra data da annotare per i turisti ma anche per tanti romani: nella prima domenica del mese, il 3 luglio, l’ingresso sarà libero in musei, mostre e siti archeologici della città. Avvicinarsi all’arte quindi non costa niente...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA