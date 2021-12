Un concerto natalizio di solidarietà, per costruire un Orfanotrofio ed un ospedale pediatrico in Egitto per i bambini abbandonati si tiene alle ore 19:30 presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola (via del Caravita) per iniziativa dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 07:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA