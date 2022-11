L’Aula Giulio Cesare ha approvato all’unanimità la mozione per intitolare a Francesco Valdiserri, travolto e ucciso da un’auto sulla Colombo il 20 ottobre scorso, il centro sportivo gestito dalla Polisportiva Castello in via A. Severo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA